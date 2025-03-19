Среди освобожденных сегодня 175 пленных есть трое свердловчан

Среди 175 военнопленных, которые сегодня вернулись с территории, подконтрольной киевскому режиму, есть трое солдат из Свердловской области.

Одного из них, 1991 г.р., долго искала бывшая супруга, рассказала омбудсмен Татьяна Мерзлякова, к которой женщина обратилась за помощью. «24 августа 2024 года он позвонил, что выходит на боевое задание в направление города Дзержинска. Больше на связь не выходил. Екатерина Дмитриевна искала по разным каналам, ей стало известно, что он попал в плен . Мы обратились к Татьяне Николаевне Москальковой. И вот сегодня в числе трех наших земляков он вернулся из плена», – написала Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте».

Как уже сообщал «Новый День», сегодня из украинского плена были возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, а также, в качестве жеста доброй воли, 22 тяжелораненых пленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», – говорится в сообщении Минобороны РФ. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены на родину для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях. Посреднические усилия гуманитарного характера при обмене пленными оказали Объединённые Арабские Эмираты.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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