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Среда, 19 марта 2025, 17:43 мск

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Россия и Украина обменялись пленными

Сегодня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Как сообщает министерство обороны РФ, взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли 22 тяжелораненых пленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», – говорится в сообщении ведомства.

Предполагается, что все освобожденные военнослужащие будут доставлены на родину для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

В Минобороны России уточнили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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