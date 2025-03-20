Свердловская область не поддержала законопроект Останиной о защите людей от собак

Заксобрание Свердловской области выступило против законопроекта, который предлагает разрешить регионам усыплять бездомных собак, если их не удалось пристроить после отлова. Сейчас в России запрещена эвтаназия животных – закон требует выпускать здоровых и неагрессивных особей после карантина. Собак после отлова чипируют, вакцинируют и стерилизуют, и если комиссия признает их неопасными для людей, их отпускают на то же место, где поймали. В приюте пожизненно оставляют только агрессивных животных. Их усыплять тоже нельзя. Исключение – больные животные, например, зараженные бешенством.

«Установление предельных сроков содержания животных без владельцев в приютах для животных не сможет решить проблему обеспечения безопасности граждан. Необходимо введение обязательного маркирования домашних животных – в частности, собак, а также ужесточение ответственности за несоблюдение владельцами домашних животных установленных требований к их содержанию», – говорится в письме за подписью председателя комитета ЗССО по аграрной политике Михаила Копытова.

Большинство регионов России – 59 субъектов – законопроект поддержали.

Екатеринбург, Елена Сычева

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