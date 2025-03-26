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Среда, 26 марта 2025, 11:12 мск

Новости Екатеринбург

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Почти все регионы РФ высказались за отстрел агрессивных собак. Но не Свердловская область

Число регионов, которые дали положительный отзыв на законопроект о защите граждан от нападений агрессивных собак, увеличилось с 52 до 79. Об этом сообщил член комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Султан Хамзаев.

Уточняется, что против по-прежнему высказываются власти Белгородской, Тюменской и Нижегородской областей, Севастополя и Санкт-Петербурга. В заксобрании Свердловской области «Новому Дню» пояснили, что не поменяли позицию относительно документа. Напомним, уральские депутаты высказались против его принятия и направили свои предложения в Госдуму.

Глава комитета по аграрной политике и земельным отношениям ЗССО Михаил Копытов пояснил, что предлагаемая мера «не решит проблему обеспечения безопасности граждан». Взамен он предложил ужесточить ответственность для владельцев животных и ввести маркировку домашних собак.

Однако кто в таком случае будет вести надзор за соблюдением предполагаемых правил, не уточнялось. В контексте сообщений о жесткой нехватке кадров в полиции, о чем накануне в заксобрании докладывал глава областного управления МВД Александр Мешков, предложение выглядит труднореализуемым.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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