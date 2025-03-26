«Нужны кардинальные решения»: глава СКР предложил меры для защиты граждан от нападений собак

Следственный комитет России заявил, что ситуация с нападением собак на людей требует принятия кардинальных решений, направленных на защиту жителей РФ, в том числе детей, от агрессии животных. В ведомстве отметили ежегодный кратный рост числа случаев нападений собак на людей. При этом, указали в СКР, принятые законодательные и практические меры не смогли изменить сложившее положение. В связи с этим глава ведомства Александр Бастрыкин предложил принять «кардинальные решения», реализация которых, как полагают в СКР, способны преломить ситуацию с нападением собак на людей.

В частности, председатель Следственного комитета считает необходимым исключить возможность возвращения бездомных собак после программы стерилизации и вакцинации в места их прежнего обитания из-за «сохранения угрозы жизни и здоровью населения». Также Бастрыкин предлагает переформатировать систему мест содержания безнадзорных животных в пользу развития негосударственных приютов и их системной поддержки. Речь идет о снижении или отмены налоговых ставок, безвозмездной передаче в пользование помещений и земельных участков для обустройства приютов и др.

Кроме этого, инициатива предполагает усиление контроля за деятельностью уполномоченных должностных лиц, кинологических клубов, организаций и частных заводчиков. Также предложено установить «повышенные требования к гражданам, приобретающим потенциально опасных животных, а также занимающимся их разведением в коммерческих целях».

Помимо этого, полагает глава СКР, должен быть введен «обязательный учет и маркирование (чипирование) домашних животных».

При этом, как отметили в ведомстве, «в случае недостаточной эффективности принятых нововведений предложено рассмотреть вопрос о совершенствовании мер ответственности, вплоть до уголовной, уполномоченных должностных лиц, представителей кинологических клубов и организаций, а также частных заводчиков».

В ведомстве заявили о существенном росте числа случаев нападений собак на людей, сославшись на количество возбуждаемых уголовных дел. «В 2022 году возбуждено 78 таких уголовных дел, в 2023 году – 185, в 2024 году – 408. Таким образом, за два года количество случаев, требующих уголовно-правовой оценки, увеличилось более чем в 6,5 раз», – констатировали в СКР. Надо отметить, в последнее время практически ежедневно поступают сообщения о нападении псов на детей и взрослых. Сегодня стало известно, что в Дагестане бродячие собаки загрызли пожилую женщину на кладбище.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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