Общественная палата отказалась поддержать законопроект о защите людей от собак

Общественная палата (ОП) России не поддержала законопроект, предполагающий усыпление бездомных собак по истечении предельного срока их содержания в приютах. Соответствующее заключение было сформировано по результатам общественной экспертизы законопроекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ. По мнению экспертов ОП, проект нуждается в доработке.

Эксперты обратили внимание на то, что значительное число случаев нападений на людей совершают животные, имеющие владельцев. Так, в Нижегородской области около 80% нападений было совершено домашними животными. В Волгоградской области доля нападений собак, находящихся на самовыгуле, составила 70%, в Брянской области – около 50%.

По мнению общественных экспертов, более эффективным подходом были бы усиление мер контроля за животными, имеющими владельцев, и ужесточение ответственности за самовыгул.

Кроме того, указывают эксперты, особое внимание необходимо уделить совершенствованию нормы о возврате бездомных животных на прежнее место обитания после отлова, вакцинации и стерилизации. Они считают необходимым развивать и поддерживать приюты, усилить взаимодействие с волонтерами и помогать в обретении безнадзорными собаками хозяев. Эти меры, полагают эксперты, могут исключить необходимость установления предельных сроков содержания животных в приютах и применения эвтаназии.

В заключении ОП также отмечается, что усыпление бездомных животных противоречит правовой позиции Конституционного суда, не допускающего умерщвление по причинам рационализации, к примеру, переполненности приютов или бюджетных ограничений.

Эксперты настаивают на необходимости доработки законопроекта «с учетом принципов гуманного обращения с животными, защиты здоровья граждан и эффективности мер регулирования численности безнадзорных животных», говорится в документе.

Законопроект о защите людей от собак был внесен в Госдуму в конце февраля. Он предлагает разрешить регионам усыплять бездомных собак, а не возвращать на прежнее место после вакцинации и стерилизации, если их не удалось пристроить после отлова в установленные сроки. Сейчас в приюте пожизненно оставляют только агрессивных животных. Эвтаназия животных допускается только при неизлечимых заболеваниях, например, бешенство, или травмах, причиняющих страдания.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube