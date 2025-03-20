Яркий камбэк «Автомобилиста» против СКА: уступали 0:2, но выиграли по буллитам

«Автомобилист» в зрелищном матче одержал победу над СКА на льду новой домашней арены. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев – всё решилось в серии буллитов.



С первых минут матча команды вели плотную борьбу. Опасных моментов было больше у «Автомобилиста», но первыми забили гости. Счёт открыл защитник Никита Зайцев: после его броска шайба рикошетом от игрока «Автомобилиста» залетела в ворота Владимира Галкина. В начале второго периода СКА удвоил преимущество: на добивании удачно сыграл Марат Хайруллин и забросил вторую шайбу. Однако хозяева не сбавляли оборотов и смогли отыграть один гол – его забил Артем Каштанов. Ключевым в матче стал отрезок в конце третьего периода. Брукс Мэйсик после наброса Стефана Да Косты добил шайбу в ворота СКА. Но тренерский штаб гостей взял видеопросмотр, и судьи отменили шайбу из-за положения «вне игры». Мэйсек добился своего уже в следующей смене. Нападающий сместился в центр и бросил, когда Анатолий Голышев перекрыл обзор вратарю СКА на пятаке. Счёт стал 2:2.



В овертайме «Автомобилист» успел поиграть в большинстве, но тройка гостей отбилась. В итоге победителя матча определила серия буллитов. В составе «Автомобилиста» свои попытки реализовали Ник Меркли и Семён Кизимов, а вратарь Владимир Галкин отразил четыре шайбы из пяти.

«Робко немного начали, первые смены медленно двигали шайбу, это основное. Соперник быстро накатывался на нас, пропущенный гол – оборона на возврате, низковато сыграли нападающие, позволили забить. Хотели заблокировать бросок Зайцева, это понятно. Быстрый хоккей, много ошибок с нашей стороны, третий период более целостно и осознанно сыграли, проявили характер, очень рады победе над сильным соперником», – подвел итоги матча на пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.



Также он отметил, что команда все еще адаптируется к новой арене. «Лед здесь другой, кондиционирование воздуха. Отскоки шайбы немного разные. Есть нюансы. Местами, честно скажу, тяжело нам бывает. Особенно первые матчи были тяжелые. Но все понимают, что нужно время на адаптацию. Чтобы арена окончательно стала нашим домом, и ребята привыкли к ней», – сказал специалист.



Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил всех с новым рекордом посещаемости «УГМК Арены» –11800 болельщиков. «Первый раз в истории в Екатеринбурге собралось столько зрителей. Мы очень рады и ценим это. Дружелюбная атмосфера, много детей на трибунах. 58 минут мы играли по заданию, навязывали свою игру, борьбу, ловили шайбу на себя. Много играли в меньшинстве, это нас надломило, но не сломало. У «Автомобилиста» очень сильная, опытная команда. Мэйсек, Да Коста, другие ребята из сборных, нельзя с ними столько играть в меньшинстве. Надо убирать удаления. На буллитах хочу отметить Галкина. Он сейчас лучший вратарь на буллитах. Но хочу отметить нашего Матвея Короткого, которому удалось забить буллит. Мы всем говорили, но только Матвей послушал и забил, остальные импровизировали. Но в плей-офф буллитов не будет. 58 минут сыграли, нужно ещё две минуты отработать, довести до 60 минут», – высказался тренер петербургской команды на пресс-конференции.

Заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» проведет против магнитогорского «Металлурга». Игра состоится 22 марта в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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