Алексей Вихарев привез в ДНР гуманитарный груз для военных (ФОТО)

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев встретился в донецком Тельманово с военнослужащими из батальона «Урал-2», которым ранее совместно с региональным правительством направил фуру с гуманитарной помощью. Алексей Вихарев передал им одежду, медикаменты, БПЛА, а также побывал в местах дислокации военных и на полигонах, пообщался с бойцами. Кроме того, военные вручили уральскому депутату Алексею Вихареву памятную медаль Минобороны за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации.

«В состав гумпомощи вошли продукты, медикаменты, окопные свечи, одежда и самое нужное – БПЛА. Дроны в современных условиях ведения боевых действий ценятся буквально на вес золота. Это глаза, уши и руки военных, то, что спасает их жизни и помогает выполнять поставленные задачи качественнее, с меньшими рисками и потерями», – рассказал депутат, руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Напомним, больше недели Алексей Вихарев совместно с уральскими добровольцами-спасателями, общественниками и активистами его Волонтерского центра находились в новых территориях РФ. В подшефном Свердловской области пгт Тельманово они побывали в рамках третьего «Добровольческого десанта», организованного депутатом, бизнесменами и региональным правительством.

Также Алексей Вихарев с активистами восстановили памятники участникам Великой Отечественной войны – танк ИС-3 и братские могилы в селе Самсоново. Провели субботники и мастер-классы для местных волонтеров.

Участникам СВО Алексей Вихарев помогает с начала спецоперации, из личных средств закупая и отправляя спецоборудование, медикаменты и вещи. Также он поддерживает правительство Свердловской области в отправке гуманитарных грузов в новые территории страны. Ранее из Екатеринбурга в ДНР уехало несколько многотонных фур на десятки миллионов рублей с помощью как для бойцов, так и для мирного населения. Депутат не только закупил элементы благоустройства для подшефного Тельмановского городского округа, но и неоднократно направлял в помощь своих волонтеров.

Екатеринбург, Елена Васильева

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