На свердловских водоемах спасли пятерых рыбаков с отколовшихся льдин

В Свердловской области сняли пятерых рыбаков с отколовшихся льдин.

Так, на Рефтинском водохранилище уплыли четыре человека. К счастью, их спасли очевидцы.

В Заречном на льдине унесло одного рыбака, вышедшего на лед Белоярского водохранилища. На берег его вытащили спасатели. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, медицинская помощь никому не понадобилась.

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области есть водоемы с водой контрастной температуры. К таковым относятся озеро Исетское, водохранилища Белоярское, Рефтинское и Верхнетагильское. Там теплые сточные воды подмывают лед, поэтому под него можно провалиться.

Отметим, что среднесуточные температуры в регионе сейчас около нуля. С 25 числа в Свердловской области ожидается метеорологическая весна с устойчивыми плюсовыми температурами.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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