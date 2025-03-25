Аудитор Счетной палаты досрочно ушла в отставку

Заксобрание Свердловской области досрочно прекратило полномочия аудитора Счетной палаты Светланы Булах.

Как сообщил на пленарном заседании председатель комитета заксо по бюджету, налогам и финансам Петр Соколюк, это делается на основании письменного заявления об отставке.

Светлана Булах родилась в 1982 году, закончила УГЛТУ, на государственной службе – с 2010 года. В 2013-2014 гг. – работала руководителем аппарата Счетной палаты Свердловской области, в 2014-2017 гг. – заместитель председателя Счетной палаты Свердловской области, повторно назначена на должность аудитора Счетной палаты с 22 марта 2022 года сроком на 5 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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