Назначен новый аудитор Счетной палаты

Заксобрание назначило нового аудитора региональной счетной палаты вместо Светланы Булах, чьи полномочия сегодня были прекращены. Им стал Сергей Шушарин.

Как рассказала депутатам председатель СП Елена Новоторженцева, Шушарин имеет почти 20 лет стажа на госслужбе, работал в минфине, минэкономики. В Счетной палате работает с 2020 года, возглавляет инспекцию по контролю средств на образование, здравоохранение, культуру. Фактически возглавлял аудиторское направление по контролю за расходами на соцсферу, так как Светлана Булах находилась в декретном отпуске.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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