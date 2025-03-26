Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ДТП с автобусом

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как уже писал «Новый День», вечером 24 марта водитель автобуса КАвЗ, ехавший по маршруту № 112 «Заречный – село Боярка», возле конечной остановки потерял управление и врезался в штабель досок, лежавших у частного дома. Три пассажира позже обратились за медицинской помощью.
Водителю автобуса 27 лет, права категории Д он получил менее года назад. Он пояснил автоинспекторам, что пытался объехать препятствие, но потерял управление и съехал с дороги.
Региональным следственным управлением по данному факту организована доследственная проверка (ст. 238 УК РФ).
Заречный, Елена Владимирова
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