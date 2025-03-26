Текущий март в Екатеринбурге может стать одним из самых теплых в истории

Март 2025 года в Екатеринбурге может войти в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Пока средняя температура воздуха в этом месяце составляет -2,2°, однако с учетом наступившего потепления это значение изменится. По данным Уральского гидрометцентра, самый теплый март в городе зафиксирован в 2020 году (средняя температура месяца +1,2°), в 2023-м он тоже был достаточно теплым (+0,3°).

Погоду на этой неделе определяет антициклон, занявший север Казахстана и Южный Урал. Свердловская область оказалась на его северной теплой периферии. В среду на территорию региона стал поступать более влажный воздух, поэтому ясное небо затянуло облаками. Однако температурный режим сохранится: ночью будут перепады от -3° до +2°, днем воздух прогреется до +8…+13 °C тепла.

Как сообщал «Новый День», коммунальные службы Екатеринбурга в этом году досрочно перешли на летний режим работы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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