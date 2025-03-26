российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 26 марта 2025, 09:31 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Екатеринбурге на ребенка упали футбольные ворота

В Екатеринбурге на площадке спортивной школы «Факел» футбольные ворота упали и придавили 11-летнего мальчика.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, несчастный случай произошел накануне, около четырех часов вечера. Пятиклассник играл в футбол с другом. Во время игры он повис на воротах, после чего они начали падать. Мальчик попытался их удержать, но упал на поле, и ворота упали на него сверху. Мальчик получил тяжелую травму, его увезли в больницу.

Школьник часто тренировался на этом поле, вход туда свободный.

Прокуратура проверит, на балансе какой организации находятся ворота и спортивная площадка, выяснит, кто отвечает за состояние спортивного оборудования. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,