В Екатеринбурге на ребенка упали футбольные ворота

В Екатеринбурге на площадке спортивной школы «Факел» футбольные ворота упали и придавили 11-летнего мальчика.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, несчастный случай произошел накануне, около четырех часов вечера. Пятиклассник играл в футбол с другом. Во время игры он повис на воротах, после чего они начали падать. Мальчик попытался их удержать, но упал на поле, и ворота упали на него сверху. Мальчик получил тяжелую травму, его увезли в больницу.

Школьник часто тренировался на этом поле, вход туда свободный.

Прокуратура проверит, на балансе какой организации находятся ворота и спортивная площадка, выяснит, кто отвечает за состояние спортивного оборудования. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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