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Среда, 26 марта 2025, 10:05 мск

Новости Екатеринбург

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Возбуждено уголовное дело по факту падения ворот на ребенка

Фото: Свердловская облпрокуратура

В Октябрьском районе Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 6 лет лишения свободы, сообщили в региональном СУ СКР.

«В ходе расследования сотрудниками Следственного комитета выясняются все обстоятельства инцидента. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели (в том числе руководство и персонал физкультурно-оздоровительного комплекса), выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка, для чего назначена экспертиза», – рассказали в ведомстве.

Как уже сообщал «Новый День», накануне днем в Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга на площадке спортивной школы «Факел» ворота упали и придавили 11-летнего мальчика, который играл в футбол с другом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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