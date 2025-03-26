Свердловская область заняла последнее место в российском экорейтинге

Свердловская область заняла 83-е место в экологическом рейтинге по итогам зимы, который составляет общественная организация «Зеленый патруль». Это самая низкая позиция среди всех российских регионов (в рейтинг не включали Курскую и Белгородскую области, а также новые регионы РФ).

Рейтинг рассчитывается на основе событий в сфере экологии с 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года. Отрицательно на индекс Свердловской области повлияли сообщения о превышении ПДК вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила, жалобы жителей Первоуральска на свалки, а также протесты свердловчан из-за мусорного коллапса в Полевском и Ревде.

Первые строчки рейтинга заняли Республика Алтай, Москва и Мурманская область. В аутсайдерах рядом со Свердловской областью оказались Приморский и Забайкальский края.

Краснодарский край, где в декабре 2024 года произошла экологическая катастрофа – разлив мазута в Черном море – потерял 9 позиций и находится 34-м месте.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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