Ларису Контееву оставили под домашним арестом (ФОТО)

Жена осужденного бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, Лариса Контеева, останется под домашним арестом три месяца, до 28 июня.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, органами предварительного расследования Контеева обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 33, ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч.5 ст. 33, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Пособничество в получении взятки и пособничество в вымогательстве».

Напомним, сам Виктор Контеев сейчас отбывает длительный срок за организацию заказных убийств и другие преступления. К его супруге у силовиков возникли вопросы в 2012 году, тогда же она уехала за границу, но недавно вернулась.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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