Экс-руководитель «Движения первых» осуждена за мошенничество

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему руководителю «Движения первых» в Екатеринбурге Наталье Ермаченко.

Как сообщает пресс-служба областного суда, ее признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере и в совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате преступления.

Наталью Ермаченко приговорили к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Также осужденная обязана выплатить штраф в размере 100 000 рублей. Наталья Ермаченко взята под стражу в зале суда.

Как уже сообщал «Новый День», бывший руководитель «Движения первых» в Екатеринбурге Наталья Ермаченко была задержана в апреле 2024 года сотрудниками регионального управления ФСБ России. «Движение первых» называют новой пионерией. Оно появилось летом 2022 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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