ФСБ задержала экс-главу новой пионерии на Урале

Бывший руководитель «Движения первых» в Екатеринбурге Наталья Ермаченко была задержана накануне сотрудниками регионального управления ФСБ России. Об этом сообщают уральские СМИ со ссылкой на источники в силовом ведомстве.

По предварительным данным, Ермаченко, которая возглавляла местное отделение движения в течение года с марта 2023-го, подозревают в хищении 4 млн рублей из бюджета, деньги были выделены на патриотическое воспитание в рамках нацпроекта «Образование».

Напомним, «Движение первых» называют новой пионерией. Оно появилось летом 2022 года, и пока только набирает обороты.

Екатеринбург, Елена Сычева

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