Экс-глава «новой пионерии» пойдет под суд за хищение бюджетных миллионов

Уголовное дело в отношении экс-руководителя «Движения первых» в Екатеринбурге Натальи Ермаченко направлено для рассмотрения в Орджоникидзевский суд Екатеринбурга. Общественницу обвиняют в хищении 4,7 млн рублей, выделенных из бюджета в рамках реализации национального проекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, с марта по август 2022 года Ермаченко под видом закупки брендированной продукции похитила свыше 2,3 млн рублей, а с сентября по декабрь 2023 года – еще 2,4 млн рублей. Для закрытия летней оздоровительной кампании она заключила два договора на поставку брендированной продукции на общую сумму свыше 2,7 млн рублей, но фактически купила у подконтрольного ей директора коммерческой организации товары только на 300 тысяч. При этом накладные о приемке товара были подписаны на всю сумму. После поступления средств по договорам на счет компании обвиняемая получила возможность распоряжаться суммой свыше 2,4 млн рублей.

Как уже сообщал «Новый День», бывший руководитель «Движения первых» в Екатеринбурге Наталья Ермаченко была задержана в апреле сотрудниками регионального управления ФСБ России. «Движение первых» называют новой пионерией. Оно появилось летом 2022 года, и пока только набирает обороты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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