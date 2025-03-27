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Четверг, 27 марта 2025, 10:20 мск

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Ушел в отставку мэр Верхней Пышмы

Городская дума Верхней Пышмы на сегодняшнем заседании приняла отставку мэра Ивана Соломина. «Исполняющим полномочия главы городского округа Верхняя Пышма назначена Марина Ряжкина. Иван Соломин продолжит работу на благо Верхней Пышмы в другом статусе», – сообщается на официальном сайте администрации города.

Ранее эту отставку анонсировал депутат заксо Алексей Свалов. «Есть интересные тенденции и в моем округе. Сменится не только губернатор Свердловской области, но и глава Верхней Пышмы», – написал он в своем телеграм-канале.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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