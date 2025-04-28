На пост мэра Верхней Пышмы претендуют председатель думы и бывший екатеринбургский чиновник

В Верхней Пышме состоялся первый этап конкурса по отбору кандидатов на пост главы города.

Как сообщили в администрации муниципалитета, во второй тур вышли председатель городской думы Иван Зернов и замглавы города Алексей Редин, бывший начальник департамента информполитики мэрии Екатеринбурга.

Второй тур конкурса назначен на завтра.

Напомним, 27 марта городская дума Верхней Пышмы приняла отставку предыдущего мэра Ивана Соломина. «Исполняющим полномочия главы городского округа Верхняя Пышма назначена Марина Ряжкина. Иван Соломин продолжит работу на благо Верхней Пышмы в другом статусе», – сообщили тогда в администрации города.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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