Дума Верхней Пышмы утвердила нового мэра

Дума Верхней Пышмы только что выбрала нового главу города. Им стал председатель думы Иван Зернов.

Победителя поздравил депутат заксо Алексей Свалов. «Иван Сергеевич, желаю Вам дружной команды, поддержки жителей города и удачи!» – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Как уже писал «Новый День», 27 марта городская дума приняла отставку предыдущего мэра Ивана Соломина. Исполняющим полномочия главы городского округа Верхняя Пышма была назначена Марина Ряжкина, затем депутаты объявили конкурс.

В финал вышли председатель городской думы Иван Зернов и замглавы города Алексей Редин, бывший начальник департамента информполитики мэрии Екатеринбурга. Сегодня депутаты сделали свой выбор.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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