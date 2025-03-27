Артем Жога представит Дениса Паслера 28 марта

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога представит врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера в пятницу, 28 марта, сообщили в пресс-службе полпредства.

Сегодня Денис Паслер уже попрощался с жителями Оренбургской области, губернатором которой он был с 2019 года.

Накануне поздно вечером Владимир Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области вместо ушедшего в отставку Евгения Куйвашева.

Напомним, Денис Паслер родился в Свердловской области, а в 2012-2016 гг. работал в должности председателя областного правительства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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