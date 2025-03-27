Денис Паслер попрощался с Оренбуржьем: «Горжусь, что был частью отличной команды»

Назначенный врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поблагодарил жителей Оренбуржья за совместную работу. Паслер возглавлял регион с 2019 года.

«Эти шесть лет – значимый этап в моей жизни, который, безусловно, дал мне многое: огромный опыт, силы для решения важных задач, вашу поддержку. Я уверен, работа по всем важным направлениям будет продолжена […]. Самое главное – нам удалось перезапустить экономику региона, сохранить многие предприятия и привлечь в область крупных инвесторов. Мы создали выгодные условия для партнерских отношений с регионом, реализовали масштабные проекты в разных сферах.

Вместе мы достойно справлялись с серьезными вызовами: пандемия, проведение специальной военной операции, беспрецедентный паводок-2024. Во всех сложных ситуациях я убеждался, что оренбургский характер – это мощь. Это стойкость, уверенность, инициативность, умение отстаивать свое мнение и высочайшая работоспособность.

Оренбуржцы – отличная команда, и я горжусь, что был ее частью. Горжусь знакомством с яркими, трудолюбивыми людьми. Горжусь тем, что имел возможность изучить Оренбургский край, его историю и работать в регионе», – написал Денис Паслер в своем телеграм-канале.

Завтра, 28 марта, Паслера в качестве нового руководителя Свердловской области представит полпред президента в УрФО Артем Жога.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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