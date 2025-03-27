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Четверг, 27 марта 2025, 14:37 мск

Новости Екатеринбург

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Владелец бренда «майонез ЕЖК» арестован на 2 месяца

Фото: Мещанский суд Москвы

В Москве арестован основатель агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы, Мещанский районный суд удовлетворил ходатайство следователей об аресте Вадима Мошковича на срок 1 месяц 29 суток.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании Мошковичу В.Н. иной, более мягкой меры пресечения, не связанной с лишением свободы, в том числе в виде домашнего ареста, либо запрета определенных действий или залога», – уточнили в суде.

Как уже писал «Новый День», основатель агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович был задержан накануне.

Мошкович основал компанию «Русагро» в 2004 году. Сейчас это один из крупнейших агрохолдингов страны, в него входят, в частности, Екатеринбургский жировой комбинат – производитель легендарного майонеза ЕЖК.

Ранее Мошкович занимал должность сенатора от Белгородской области. В 2020 году журнал Forbes оценил его состояние в $1,7 млрд.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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