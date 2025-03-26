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Среда, 26 марта 2025, 16:25 мск

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Крупное мошенничество: в Москве задержан основатель «Русагро»

В Москве задержан основатель агрохолдинга «Русагро», бывший сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович. По информации новостных телеграм-каналов, в офисах компании в четырёх регионах России проходят обыски, в том числе в Саратове и Тамбове.

По информации SHOT, Мошковича подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Предварительно, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему может грозить до десяти лет тюрьмы.

Мошкович основал компанию «Русагро» в 2004 году. Сейчас этом один из крупнейших агрохолдингов страны. Бизнесмен занимал должность сенатора от Белгородской области в Совфеде. В 2020 году журнал Forbes оценил его состояние в $1,7 млрд.

Москва, Светлана Антонова

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