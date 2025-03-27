Бывшего министра выпустили из-под домашнего ареста

Бывший министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский освобожден из-под домашнего ареста.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Оренбурга, Самбурский, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, освобожден под запрет определенных действий. Ему нельзя общаться с фигурантами своего уголовного дела, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, пользоваться интернетом.

Как уже сообщал «Новый День», в 2019 году губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил Александра Самбурского на должность министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений. В июле 2024 года Паслер отправил Самбурского в отставку.

Александр Самбурский, в то время замглавы министерства по управлению госимуществом Свердловской области, был одним из ключевых свидетелей по «делу МУГИСО» и едва ли не единственным, кто не попал в число подозреваемых в коррупции. Он же стал одним из нескольких свердловских чиновников, переехавших вслед за Денисом Паслером из Екатеринбурга в Оренбург.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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