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Пятница, 28 марта 2025, 11:36 мск

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Денис Паслер эмоционально простился с Оренбургом

Кадр с прямой трансляции на сайте правительства Оренбургской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер только что простился со своими теперь уже бывшими коллегами – правительством, депутатами и главами городов Оренбургской области.

Паслер сказал своему преемнику Евгению Солнцеву, что оставляет ему дружную, единую команду, способную противостоять любым вызовам – ковиду, санкциям, СВО, паводкам. «Для меня была большая часть работать вместе с вами. Спасибо всем. Я волнуюсь…» – сказал он.

В конце Денис Паслер попросил прощения у всех, кого невольно обидел.

По словам присутствовавших, Паслер очень волновался и с трудом сдерживал слезы.

Церемония была краткой. В ближайшие часы Денис Паслер прибудет в Екатеринбург, где полпред президента в УрФО Артем Жога представит его свердловскому правительству, депутатам и мэрам. Впрочем, со многими из них Паслер знаком много лет – в 2012-2016 гг. он был председателем областного правительства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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