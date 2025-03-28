Парадокс на рынке недвижимости Екатеринбурга – готовые квартиры оказались дешевле строящихся

На перегретом рынке недвижимости Екатеринбурга складывается парадоксальная ситуация – купить квартиру в новостройке можно по более низкой цене, чем в строящемся доме. На это обратил внимание руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

По словам эксперта, в начале 2025 года число предложений со скидками на рынке новостроек выросло. Часть из них – это «скидки от накидки», хотя есть и вполне реальные дисконты, которые могут заинтересовать покупателей жилья.

«Но скидки – не единственная рыночная возможность первой половины 2025 года. Парадокс текущей рыночной ситуации в том, что новые очереди проектов, которые только выходят на рынок, часто дороже или сопоставимы с новостройками на конечной стадии строительства. И этому есть логичное объяснение. В большинстве случаев девелоперы уже неплохо заработали на тех проектах, которые находятся на завершающей стадии строительства или сданы в эксплуатацию. Быстрая реализация остатков квартир в таких домах – возможность переключиться на другие перспективные площадки, которые требуют финансирования. А иногда скидка (равно быстрая продажа) на такие квартиры может быть компенсирована размещением полученных средств на депозите. Финансовый результат тот же, а проблем меньше», – пишет эксперт в своем телеграм-канале Reburg Ekb.

Новые объекты, которые только выходят на рынок, имеют более высокую себестоимость строительства. Поэтому рассчитывать на значимые скидки тут не приходится.

При этом разница в стоимости готовой квартиры и квартиры «в стройке» может быть очень существенной. На примере можно рассмотреть предложения однушек в жилом кластере «Южные кварталы». Однокомнатная квартира (39,2 кв. м) в готовом доме стоит 7,3 миллиона рублей. А однокомнатная квартира сопоставимой площади (38,9 кв.м.) в строящемся доме в том же районе – уже 9,3 миллиона рублей. То есть экономия для покупателя составит 2 миллиона рублей.

«Мы не исключаем, что такие предложения будут появляться в ближайшее время. Но вряд ли их число будет расширяться. Готовых проектов с большим ассортиментом квартир сейчас немного. Такие предложения уйдут с рынка в ближайшие месяцы», – уточнил «Новому Дню» Михаил Хорьков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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