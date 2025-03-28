Еще один оренбургский министр вернется в Екатеринбург с Паслером

Еще один оренбургский министр уральского происхождения уедет в Екатеринбург вслед за Денисом Паслером. Свой пост покидает министр образования Алексей Пахомов, сообщает издание «Урал56.ру». До отъезда в Оренбург в 2019 году Пахомов несколько лет был замминистра образования Свердловской области.

Как уже сообщал «Новый День», накануне стало известно о том, что в Свердловскую область возвращается Татьяна Савинова, которая до вчерашнего дня занимала должность вице-губернатора по соцполитике – министра здравоохранения. Обоих чиновников, и Савинову, и Пахомова, Денис Паслер пригласил в Оренбург в 2019 году, когда стал врио губернатора.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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