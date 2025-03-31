В общественном транспорте не работает оплата проезда через QR-код

Утром 31 марта многие жители Екатеринбурга столкнулись с техническими сложностями при попытке оплатить проезд в общественном транспорте через QR-код.

«Обидно, потому что выгодно. Мы знаем причину – проблемы на стороне провайдера, точнее – неполадки на серверах. Они обнаружили их у себя в 6:00 и проблема уже решается. Скоро все будет хорошо», – пишет близкий к администрации города телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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