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Понедельник, 31 марта 2025, 10:41 мск

Новости Екатеринбург

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Оплата по QR-кодам в транспорте восстановлена

Специалисты восстановили работу QR-кодов, по которым можно оплатить проезд в общественном транспорте. Неполадки устранены всего за несколько часов.

Телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» уточняет, что сбой произошел на стороне провайдера, на серверах, и напоминает, что при оплате проезда в общественном транспорте через систему быстрых платежей екатеринбуржцы до конца года получают кешбэк 4 рубля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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