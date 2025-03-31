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Понедельник, 31 марта 2025, 09:10 мск

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В выходные на Белоярском водохранилище был аншлаг: все ловили лещей

В минувшие выходные на Белоярском водохранилище заметили около сотни рыбаков, которые вышли на тонкий лед несмотря на плюсовую температуру – около +14 °C. По их словам, сейчас там очень хорошо ловится лещ.

Напомним, неделю назад на Рефтинском и Белоярском водохранилищах спасли пятерых рыбаков с отколовшихся льдин. Тогда среднесуточные температуры в регионе были около нуля.

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области есть водоемы с водой контрастной температуры, на которые даже зимой опасно выходить. К таковым относятся озеро Исетское, водохранилища Белоярское, Рефтинское и Верхнетагильское. Там теплые сточные воды подмывают лед, поэтому под него можно провалиться.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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