В выходные на Белоярском водохранилище был аншлаг: все ловили лещей

В минувшие выходные на Белоярском водохранилище заметили около сотни рыбаков, которые вышли на тонкий лед несмотря на плюсовую температуру – около +14 °C. По их словам, сейчас там очень хорошо ловится лещ.

Напомним, неделю назад на Рефтинском и Белоярском водохранилищах спасли пятерых рыбаков с отколовшихся льдин. Тогда среднесуточные температуры в регионе были около нуля.

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области есть водоемы с водой контрастной температуры, на которые даже зимой опасно выходить. К таковым относятся озеро Исетское, водохранилища Белоярское, Рефтинское и Верхнетагильское. Там теплые сточные воды подмывают лед, поэтому под него можно провалиться.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube