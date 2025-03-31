На Визовский пруд вышли бессмертные (ФОТО)

Любители зимней рыбалки не хотят закрывать сезон: сегодня корреспондент «Нового Дня» заметил более 15 рыбаков на Визовском пруду. По его словам, местами на льду уже есть трещины.

Как ранее писал «Новый День», на Среднем Урале сегодня закрыли все ледовые переправы и 25 мест массового выхода на лед (59 мест остаются открытыми). Неделю назад на Рефтинском и Белоярском водохранилищах спасли пятерых рыбаков с отколовшихся льдин. Тогда среднесуточные температуры в регионе были около нуля. Однако смельчаки и сейчас продолжают выходить на лед при дневной температуре около +14 градусов. Так, в минувшие выходные на Белоярском водохранилище заметили около сотни рыбаков, которые на тонком льду ловили лещей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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