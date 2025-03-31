В Свердловской области закрывают ледовые переправы

На Среднем Урале сегодня закрыли все ледовые переправы и 25 мест массового выхода на лед (59 мест остаются открытыми).

В ГУ МЧС региона напоминают, что находиться на весеннем льду опасно для жизни. «С начала года в регионе произошло 8 происшествий на льду. Спасателями были сняты с льдин 33 человека. МЧС России призывает: не выходи на весенний лед; лед тоньше в устьях рек, протоках и где растительность; не выезжай на лед; не выходи на лед в темноте и непогоду; не оставляй детей без присмотра возле водоема».

Как ранее писал «Новый День», неделю назад на Рефтинском и Белоярском водохранилищах спасли пятерых рыбаков с отколовшихся льдин. Тогда среднесуточные температуры в регионе были около нуля. Однако смельчаки и сейчас продолжают выходить на лед при дневной температуре около +14 градусов. Так, в минувшие выходные на Белоярском водохранилище заметили около сотни рыбаков, которые на тонком льду ловили лещей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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