В Екатеринбурге сегодня пройдет решающий матч серии «Автомобилист» – «Ак Барс»

«Автомобилист» и «Ак Барс» сразятся в седьмом решающем матче за выход в 1/4 Кубка Гагарина. Игра состоится сегодня в Екатеринбурге на «УГМК-Арене». Все билеты раскуплены, сообщается на официальном сайте «Автомобилиста».

Счет в серии между соперниками 3:3. «Автомобилист» имел возможность досрочно выйти во второй раунд, но в субботу потерпел поражение от «Ак Барса» в Казани (1:5).

«Теперь на стороне команды Анвара Гатиятулина может оказаться психологическое преимущество – им удалось переломить ход серии и крупно победить. В то же время за уральцев может сыграть фактор домашней площадки», – отмечается в превью матча на сайте КХЛ.

Напомним, в прошлом сезоне «Автомобилист» и «Ак Барс» также встречались в первом раунде плей-офф, и екатеринбургская команда была сильнее.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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