Депутат усомнился в гетеросексуальности пользователей электросамокатов

Свердловский депутат Алексей Свалов противопоставил пользователей электросамокатов мужчинам, которые придерживаются традиционных ценностей.

«У вас 16 тысяч самокатов, а я предпочту быть из того поколения мужчин, которые в картинке мира имеют следующие примерно критерии: нормальная семья, квартира, нормальная работа, за которую не стыдно, машина. И твердые гетеросексуальные наклонности», – заявил Свалов в эфире телекомпании ОТВ в программе «Все говорят об этом».

Кроме того, депутат считает, что кикшеринговые компании сами не заинтересованы в том, чтобы пользователи соблюдали правила. «Компании в моем понимании, вообще не заинтересованы в том, чтобы они соблюдались, потому что это снизит их маржинальность. Чем больше ограничений, чем дороже проездка, тем меньше желающих на этом ехать», – сказал он. По мнению Свалова, в центре Екатеринбурга арендные самокаты надо запретить.

Как уже сообщал «Новый День», только за последнюю неделю от самокатчиков пострадали двое детей. В прошлое воскресенье в Екатеринбурге 25-летний курьер «Яндекса» на арендованном электросамокате «Kugoo V3 Pro» наехал на 4-летнего мальчика, который ехал навстречу на обычном детском самокате. Ребенка доставили в больницу с закрытой травмой живота. Во вторник в Каменске-Уральском 16-летний подросток на арендном самокате сбил 6-летнего ребенка, после чего скрылся. Мальчик госпитализирован с тяжелой травмой головы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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