16-летняя школьница упала с самоката и попала в больницу с травмой головы

16-летняя девушка упала с электросамоката и получила травму головы в Академическом районе Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе горГАИ, инцидент произошел в 9 часов утра в субботу, 12 апреля, на улице Краснолесья у дома № 83. Девушка взяла кикшеринговый самокат, чтобы добраться до школы, но не справилась с ним и упала. Ее с ушибом мягких тканей головы доставили в ДГКБ № 9. К административной ответственности ранее не привлекалась.

Напомним, за неделю в ДТП с самокатами уже пострадали два ребенка. В прошлое воскресенье в Екатеринбурге 25-летний курьер «Яндекса» на арендованном электросамокате «Kugoo V3 Pro» наехал на 4-летнего мальчика, который ехал навстречу на обычном детском самокате. Ребенка доставили в больницу с закрытой травмой живота. Во вторник в Каменске-Уральском 16-летний подросток на арендном самокате сбил 6-летнего ребенка, после чего скрылся. Мальчик госпитализирован с тяжелой травмой головы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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