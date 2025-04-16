От укусов клещей пострадали более 600 свердловчан, один заразился энцефалитом

Сезон активности клещей в Свердловской области в этом году начался немного раньше обычного, а число пострадавших уже превысило показатели прошлых лет.

Как рассказала на пресс-конференции замруководителя областного управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева, от укусов клещей уже пострадали более 600 человек, в том числе 177 детей. Это в 1,6 раза больше, чем в прошлом году, и на 29% выше среднемноголетнего уровня. Один человек заразился клещевым энцефалитом.

Больше всего случаев нападения клещей – в восточной части области: Байкаловском районе, Пышме, Ирбите, Таборах, Тугулыме, Талице, Белоярском, Слободо-Туринском районах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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