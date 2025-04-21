В Шарташском лесопарке началась обработка от клещей

В Екатеринбурге с 21 по 23 апреля будут проводить акарицидную обработку в Шарташском лесопарке.

«Просим воздержаться от посещения парка в эти дни», – отметили в администрации парка.

Как ранее писал «Новый День», клещевой сезон уже начался. От укусов кровососущих пострадали более 600 свердловчан. Как пояснили «Новому Дню» в мэрии, график обработки всех парков в Екатеринбурге будет известен на этой неделе. Кладбища обработают перед Радоницей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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