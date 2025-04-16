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Среда, 16 апреля 2025, 11:58 мск

Новости Екатеринбург

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Кладбища будут обрабатывать от клещей в конце апреля

В Екатеринбурге акарицидная обработка кладбищ планируется перед Радоницей, которая выпадает в этом году на 29 апреля. Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, конкретная дата будет зависеть от погодных условий.

«Сейчас заканчивается уборка, и обработка планируется на конец апреля, в зависимости от погодных условий», – поделились в пресс-службе администрации.

Акарицидная уборка в парках Екатеринбурга еще не началась. В мэрии уточнили, что график обработки будет известен на следующей неделе.

При этом клещевой сезон уже начался. От укусов кровососущих уже пострадали более 600 человек, в том числе 177 детей. Это в 1,6 раза больше, чем в прошлом году, и на 29% выше среднемноголетнего уровня. Один человек заразился клещевым энцефалитом.

Как ранее писал «Новый День», Радоница, или Родительский день, традиционно пройдет во вторник после пасхальной недели. В 2025 году это будет 29 апреля. Обычно в этот день люди едут на кладбища, чтобы прибраться на могилах своих близких и помянуть усопших. Ежегодно после этого дня растет количество покусанных клещами.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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