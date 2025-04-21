Парк Маяковского закроют на обработку от клещей

Во вторник, 22 апреля, парк Маяковского будут обрабатывать от клещей.

Как сообщает пресс-служба учреждения, первый этап пройдет в центральной части с 9:30 до 12:00. В это время парк будет закрыт для прогулок, допускаются только транзитные пешеходы.

В этот и следующие два дня не рекомендуется ходить по газонам, а также гулять в парке с детьми и выгуливать собак.

Как сообщал «Новый День», с 21 по 23 апреля будут проводить акарицидную обработку в Шарташском лесопарке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube