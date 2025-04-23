В дендропарках Екатеринбурга начинается обработка от клещей

В Екатеринбурге 24 апреля будут проводить акарицидную обработку в дендрологических парках на 8 Марта, 37а, и на Первомайской, 87.
«Убедительная просьба соблюдать осторожность, воздержаться от прогулок с детьми и выгула животных на данной территории», – отметили в телеграм-канале «Дендропарк Екб».
Как ранее писал «Новый День», сейчас в Екатеринбурге обрабатывают от клещей Шарташский лесопарк и ЦПКиО.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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