В дендропарках Екатеринбурга начинается обработка от клещей

В Екатеринбурге 24 апреля будут проводить акарицидную обработку в дендрологических парках на 8 Марта, 37а, и на Первомайской, 87.

«Убедительная просьба соблюдать осторожность, воздержаться от прогулок с детьми и выгула животных на данной территории», – отметили в телеграм-канале «Дендропарк Екб».

Как ранее писал «Новый День», сейчас в Екатеринбурге обрабатывают от клещей Шарташский лесопарк и ЦПКиО.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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