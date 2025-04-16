В Горноуральском начали искать замену осужденному за растрату мэру

Врио губернатора Денис Паслер назначил свою половину конкурсной комиссии для отбора кандидатов на пост главы Горноуральского городского округа.

В состав комиссии вошли первый замруководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, управляющий Горнозаводским управленческим округом Евгений Каюмов, советник замгубернатора Елена Омарова и замдиректора департамента по местному самоуправлению Наталья Соколова.

Ранее Горноуральская городская дума приняла решение, что прием документов от желающих принять участие в конкурсе пройдет 5, 6 и 7 мая, а первый этап – 17 июня.

Как уже сообщал «Новый День», прежний глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников был в декабре 2024 года признан виновным в растрате. Суд установил, что в 2020 и 2022 годах Летников трижды свозил свою супругу в санатории Крыма, Челябинской области и Башкирии за счет бюджета городского округа. Всего глава похитил 142 168 рублей. Летникова приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. После рассмотрения апелляции облсуд оставил приговор без изменений.

Горноуральский, Елена Владимирова

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