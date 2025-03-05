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Среда, 5 марта 2025, 15:06 мск

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Вступил в силу приговор мэру, потратившему на отпуск жены 142 тысячи бюджетных рублей

Фото: Свердловский облсуд

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию защиты на приговор главе Горноуральского ГО Дмитрию Летникову, который в декабре 2024 года был признан виновным в растрате.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, в 2020 и 2022 годах Летников трижды свозил свою супругу в санатории Крыма, Челябинской области и Башкирии за счет бюджета городского округа, зная, что санаторно-курортное лечение за счет средств местного бюджета гарантировано только главе округа и не распространяется на членов его семьи. Всего глава похитил 142 168 казенных рублей.

Летникова приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления – тоже на три года. После рассмотрения апелляции облсуд оставил приговор без изменений.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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