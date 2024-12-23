Уральского мэра приговорили к трем годам колонии за растрату (ФОТО)

Глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников признан виновным в растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, Летникова приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления – тоже на три года. Мэра взяли под стражу в зале суда.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что мэр совершил хищение денежных средств муниципалитета на общую сумму 141 тыс. рублей. Он оплатил этими деньгами путевки для супруги в санатории Республик Крым и Башкортостан, а также Челябинской области, а также проезд для себя и супруги к месту отдыха.

Как ранее сообщал «Новый День», в 2018 году жители Горноуральского городского округа выходили на митинг с требованием отправить Летникова в отставку из-за коммунальных проблем. Тем не менее, в 2022 году его переизбрали на второй срок полномочий.

Фото Ленинского райсуда Нижнего Тагила

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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