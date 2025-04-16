Прокурор потребовал для первоуральца, которому подкинули свиную голову в гробу, 17 лет «строгача»

В Первоуральске состоялись судебные прения по резонансному уголовному делу с пропавшей партией наркотиков и угрозами в виде отрубленной свиной головы в гробу. Прокурор потребовал 17 лет строгого режима для арендодателя, который обнаружил в своей квартире наркотики, спрятал их в подвале и унес с собой чужой паспорт. «Сотрудниками ОМВД России «Первоуральский» у обвиняемого обнаружены и изъяты похищенные наркотики массой свыше 500 гр. и паспорт гражданина Российской Федерации. В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить первоуральцу наказание в виде 17 лет 10 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев», – отметили в пресс-службе ведомства. Молодому человеку было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 229 УК РФ «Хищение наркотических средств, в особо крупном размере», 3 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в особо крупном размере», ч. 2 ст. 325 УК РФ «Похищение у гражданина паспорта».

Как ранее писал «Новый День», история началась 14 октября 2023 года, когда житель Первоуральска сдал свою квартиру на сутки незнакомому мужчине. На следующий день он квартиранта уже не застал, но зато нашел свертки с наркотиками. Обвиняемый пересыпал полкило наркотиков в пакет и спрятал в подвале. Также он унес с собой найденный паспорт. После этого на телефон владельца квартиры стали поступать сообщения с требованием или вернуть «товар», или заплатить за него от 200 тысяч до 5 млн рублей и угрозами расправы. По ночам ему в окно кидали дымовые шашки и тяжелые предметы с угрожающими записками.

Затем давление на квартировладельца приняло более изощренные формы. Двое мужчин, нанятых наркодилером, купили отрубленную свиную голову, прикололи к ней ножом фотографию «должника» и положили голову в гроб. После чего прибыли, как они считали, к его месту жительства, а фактически в соседний дом. При попытке пробраться в подъезд они разбили стекло. Их заметили соседи, после чего злоумышленники сбежали, бросив голову и гроб.

Сейчас эти двое екатеринбуржцев будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Их признали виновными по ч. 4 ст. 229 УК РФ «Вымогательство наркотических средств в особо крупном размере организованной группой, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья», пунктам «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере». Одному назначили наказание в виде 16 лет 1 месяца лишения свободы, второму – в виде 16 лет лишения свободы. В отношении заказчика вымогательства возбуждено уголовное дело, оно выделено в отдельное производство.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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