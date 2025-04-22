«Поезд здоровья» Екатеринбург – Анапа не стали отменять из-за грязных пляжей

Планы по отправке детей из Свердловской области на летний отдых в Анапу пока остаются в силе, несмотря на ситуацию с загрязнением пляжей. Как заявила сегодня на заседании заксо спикер Людмила Бабушкина, руководство лагеря «Жемчужина» заверило представителей Свердловской области, что получило все необходимые лицензии. «Бассейны у них довольно большие. Мы в прошлом году контролировали отдых наших детей, и все они купались в бассейнах. Думаю, не будет исключением и этот период. Если все подтвердится, отправим детишек», – заявила спикер.

«Поезд здоровья» из Свердловской области в Анапу отправляется ежегодно с 2011 года. В рамках этого проекта за счет областного бюджета на летний отдых ездят дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации, победители олимпиад, а в последние годы – дети участников СВО.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прибрежные зоны Анапы и Темрюкского района не соответствуют требованиям безопасности для организации летнего курортного отдыха. При этом, по ее словам, питьевая вода, продукты питания и качество атмосферного воздуха на этих территориях соответствуют нормативам, что позволяет отдыхать там без использования пляжей и купания в море.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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