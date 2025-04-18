Пляжи Анапы и Темрюкского района признали непригодными для летнего отдыха

Прибрежные зоны Анапы и Темрюкского района на сегодняшний день не соответствуют требованиям безопасности для организации летнего курортного отдыха. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом, по ее словам, питьевая вода, продукты питания и качество атмосферного воздуха на этих территориях соответствуют нормативам.

Требованиям санитарных норм не соответствуют 141 пляж в Анапе и девять пляжей Темрюка, уточнила Попова, передает ТАСС.

В то же время, по ее словам, побережье Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток не загрязнено нефтепродуктами. Рисков для летнего курортно-оздоровительного отдыха там нет, подчеркнула Попова. «Вместе с тем весь летний период мы будем проводить плотный мониторинг на этой территории, чтобы предупредить любые нарушения и осложнения в этой зоне», – добавила она.

Что касается пляжной зоны Крыма и Севастополя, то она безопасна для организации летнего курортного отдыха, уточнила руководитель Роспотребнадзора. По ее словам, небольшие выбросы мазута, которые там наблюдались, достаточно быстро локализуются и не влияют на общее состояние местных пляжей.

Попова также отметила, что специалисты продолжат проводить усиленный мониторинг крымского побережья. «Но на сегодняшний день более чем 600 тысяч проб, проведенных в самом Севастополе, не показали никакого повышения гигиенических нормативов», – сказала глава ведомства.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. На Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия экологической катастрофы до сих пор устраняются.

По данным оперштаба Кубани, 18 апреля новые незначительные выбросы нефтепродуктов обнаружили на одном участке пляжной зоны Анапы – между селом Витязево и станицей Благовещенской.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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